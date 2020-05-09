Волонтеры помогли ветерану из Казани увидеться с однополчанином

Активисты движения «Волонтеры Победы» помогли ветерану Рустаму Хабибуллину из Казани связаться с однополчанином Миром Нигматуллиным, живущим в Санкт-Петербурге. Давно не видевшиеся старики смогли пообщаться по видеосвязи.

Рустам Хабибуллин родился 11 марта 1929 года в Казани. Окончил 8 классов средней школы. В 1942—1943 годах Рустам Хабибуллин работал в колхозе помощником комбайнера. В июне 1944 года по комсомольскому набору добровольно поступил в Соловецкую школу юнг, выбрав для себя специализацию электрика. Там и познакомился с Миром Нигматуллиным, передает пресс-служба Минмолодежи РТ.

«Нам есть что рассказать и вспомнить друг с другом. И такая возможность очень ценна. Спасибо молодежи, что помогли встретиться с однополчанином, спасибо, что не забывают, помнят и любят», — отметил Рустам Хабибуллин.

Акцию планируется продолжать и после Дня Победы.