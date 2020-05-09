В ВОЗ объяснили растущие цифры заболевших коронавирусом в России

Увеличивающееся число новых случаев заражения коронавирусом в России частично связано с увеличением количества проводимых тестов, рассказал директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

«В России чуть позже [чем в других странах Европы] разразилась эпидемия. Мы видим, как поступательно растет число выявленных случаев», — передает ТАСС его слова.

Растущие цифры частично связаны с увеличением проводимых тестов в городах и селах страны.

Ранее сообщалось, что за последние сутки в России подтверждено 10 699 новых случаев коронавирусной инфекции. Заболевшие выявлены в 83 регионах. Всего в стране COVID-19 заболели 187 859 человек. Число выздоровевших за весь период пациентов увеличилось до 26 608, умерли 1 723 человека.

