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Сегодня в Татарстане ожидается гроза и до +28 градусов

06:26, 09.05.2020
Сегодня в Татарстане ожидается гроза и до +28 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

В субботу, 9 мая, в Татарстане ожидается переменная облачность. Днем местами дождь, гроза.

Ветер юго-восточный умеренный, местами сильный порывами до 15—20 м/с, локально в восточных районах до 24 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Максимальная температура воздуха днем составит от +23°С до +28°С. В Казани столбик термометра будет колебаться от +23°С до +26°С. В Набережных Челнах прогнозируется +26—28°С.

Общество Татарстан
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