«Ак Барс» Банк вернул деньги, списанные из-за технического сбоя

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«Ак Барс» Банк устранил технический сбой, в результате которого вчера у некоторых клиентов были списаны деньги с банковских карт. Об этом сообщается на сайте кредитной организации.

Уже вчера вечером средства были возвращены в полном объеме. Работа интернет- и мобильного банка также была полностью восстановлена.

Банк принес извинения за предоставленные неудобства.