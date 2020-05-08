«Реальное время» запускает акцию #реальныегерои, приуроченную к 75-годовщине Великой Победы
Интернет-газета «Реальное время» при поддержке социальной сети «ВКонтакте» запускает акцию #реальныегерои, приуроченную к 75-годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
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Самые интересные истории редакция «Реального времени» разместит на страницах нашего издания в соцсетях и на сайте. Пусть о подвигах ваших родных узнают тысячи жителей Республики Татарстан!
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