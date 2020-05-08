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«Реальное время» запускает акцию #реальныегерои, приуроченную к 75-годовщине Великой Победы

09:46, 08.05.2020
«Реальное время» запускает акцию #реальныегерои, приуроченную к 75-годовщине Великой Победы
Фото: vk.com/realnoevremya_official

Интернет-газета «Реальное время» при поддержке социальной сети «ВКонтакте» запускает акцию #реальныегерои, приуроченную к 75-годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

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Общество Татарстан
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