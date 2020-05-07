Навальный раскритиковал КАМАЗ за перевод сотрудников на сокращенную неделю

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Оппозиционер Алексей Навальный раскритиковал КАМАЗ за переход на сокращенные рабочие недели. Об этом он заявил в ролике «Должна ли власть раздать деньги нам всем?» на Yuotube-канале журналиста Алексея Пивоварова.

По словам политика, точное количество оставшихся без денег россиян посчитать невозможно. «Но мы понимаем, что десятки миллионов людей полностью лишились дохода».

«Например, КАМАЗ говорит — «мы продолжаем» платить всем зарплату». Но нам пишут огромное количество рабочих с КАМАЗа и говорят «нас переводят на двухдневную, трехдневную рабочую неделю», — отметил Навальный.

Ранее гендиректор КАМАЗа Сергей Когогин сообщил о приостановке работы завода с 1 по 11 мая.