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Из-за коронавирусной пневмонии скончался митрополит из Москвы

22:28, 04.05.2020
Из-за коронавирусной пневмонии скончался митрополит из Москвы
Фото: пресс-служба татарстанской митрополии

Почетный настоятель храма Воздвижения Креста Господня, «митрополит на покое» Иона скончался в Москве, информацию подтвердили в пресс-службе РПЦ. Причиной смерти, по предварительной версии, стала коронавирусная пневмония.

По информации рабочей группы по работе РПЦ в условиях пандемии COVID-19 при патриархе, от коронавируса в последние несколько недель скончались пятеро служителей церкви.

По последним данным на утро 4 мая, общее число зараженных новой коронавирусной инфекцией в России превысило 145 тысяч человек.

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