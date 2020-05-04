Из-за коронавирусной пневмонии скончался митрополит из Москвы

Фото: пресс-служба татарстанской митрополии

Почетный настоятель храма Воздвижения Креста Господня, «митрополит на покое» Иона скончался в Москве, информацию подтвердили в пресс-службе РПЦ. Причиной смерти, по предварительной версии, стала коронавирусная пневмония.

По информации рабочей группы по работе РПЦ в условиях пандемии COVID-19 при патриархе, от коронавируса в последние несколько недель скончались пятеро служителей церкви.

По последним данным на утро 4 мая, общее число зараженных новой коронавирусной инфекцией в России превысило 145 тысяч человек.