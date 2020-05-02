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Художник из Казани Лев Переулков представил работы, посвященные самоизоляции

01:34, 02.05.2020
Художник из Казани Лев Переулков представил работы, посвященные самоизоляции
Фото: instagram.com/pereulye

Казанский художник Лев Переулков посвятил серию работ режиму самоизоляции.

Новые арты вышли под названием «Сны в четырех стенах».

ОбществоКультура Татарстан
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