Татарстанец предстанет перед судом за призыв к протесту против самоизоляции в комментариях соцсетей

Сотрудники полиции отдела МВД РФ по Альметьевскому району во время мониторинга соцсетей обнаружили в популярном новостном паблике комментарий, призывающий жителей выйти на улицы города с протестом против режима самоизоляции.

В ходе предварительного следствия правоохранители установили, что подозреваемый — 44-летний мужчина, зарегистрировался в одной из соцсетей под вымышленным ником. В один из дней он выпил и начал листать новостную ленту в одной из социальных сетей.

В одном из пабликов города опубликовали пост о том, что полицейские проводят рейды, выявляя нарушителей режима самоизоляции: останавливают машины и проверяют пропуска. Подозреваемый написал комментарий с призывом «объединиться всем на авто, по 10—20 машин, ехать и блокировать эти посты».

Другие пользователи стали предупреждать мужчину об уголовной ответственности за слова, однако он не стал удалять свой комментарий и лег спать. Утром мужчина удалил комментарий.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 212 УК РФ (массовые беспорядки). В ближайшее время следователями будет решен вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого, передает пресс-служба МВД по РТ.