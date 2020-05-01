В Татарстане подросток погиб под колесами поезда, слетев со скутера
В Татарстане следователи Приволжского следственного управления на транспорте СК России осматривают место происшествия на железной дороге, в результате которого погиб 15-летний подросток.
Так, установлено, что инцидент произошел сегодня, в 14.00, на переезде Атлашкино. Со слов очевидцев, два молодых человека на скутере выехали на железнодорожный переезд перед приближающимся поездом.
Пассажир скутера не удержался на сидении, упал на железнодорожные пути и попал под поезд. Его друг скрылся с места трагедии.
Сейчас на место происшествия выехала следственно-оперативная группа следователей и криминалистов.
По результатам проверки правоохранители примут процессуальное решение, а также внесут представление об устранении обстоятельств, способствующих совершению подобных происшествий, сообщает пресс-служба Приволжского следственного управления на транспорте СК РФ.
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