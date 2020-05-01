Больше сотни сотрудников НИИ скорой помощи в Санкт-Петербурге заразились коронавирусом
У 111 сотрудников НИИ скорой помощи им. Джанелидзе в Санкт-Петербурге подтвержден коронавирус. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на городской комитет по здравоохранению.
Изначально была информация, что НИИ принимал пациентов с пневмонией. Однако в городском комитете изданию пояснили, что медицинское учреждение не было перепрофилировано под прием коронавирусных больных, а случаи пневмоний были единичными.
Из-за вспышки заболевания среди персонала интенсивность приема снизилась, пациентов направляют в другие учреждения.
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