Больше сотни сотрудников НИИ скорой помощи в Санкт-Петербурге заразились коронавирусом

Фото: пресс-служба президента РТ

У 111 сотрудников НИИ скорой помощи им. Джанелидзе в Санкт-Петербурге подтвержден коронавирус. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на городской комитет по здравоохранению.

Изначально была информация, что НИИ принимал пациентов с пневмонией. Однако в городском комитете изданию пояснили, что медицинское учреждение не было перепрофилировано под прием коронавирусных больных, а случаи пневмоний были единичными.

Из-за вспышки заболевания среди персонала интенсивность приема снизилась, пациентов направляют в другие учреждения.

Ранее в Елабуге коронавирусом заразился врач.