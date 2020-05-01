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Недвижимость

Власти Татарстана продадут недостроенные очистные сооружения за 25 млн рублей

04:28, 01.05.2020
Власти Татарстана продадут недостроенные очистные сооружения за 25 млн рублей

Минземимущество РТ объявило о проведении торгов по продаже собственности республики. С молотка пойдут недостроенные очистные сооружения и земельный участок за 25,2 млн рублей.

Из материалов министерства следует, что речь идет о построенных на 95% очистных сооружениях в коттеджном поселке «Пятидворье» Верхнеуслонского района РТ.

Также выставлен на торги земельный участок площадью 5 622 кв. м, расположенный в том же поселке.

НедвижимостьОбществоВласть Татарстан
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