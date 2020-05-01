Власти Татарстана продадут недостроенные очистные сооружения за 25 млн рублей

Минземимущество РТ объявило о проведении торгов по продаже собственности республики. С молотка пойдут недостроенные очистные сооружения и земельный участок за 25,2 млн рублей.

Из материалов министерства следует, что речь идет о построенных на 95% очистных сооружениях в коттеджном поселке «Пятидворье» Верхнеуслонского района РТ.

Также выставлен на торги земельный участок площадью 5 622 кв. м, расположенный в том же поселке.