В Татарстане ожидается дождь и до +13°С

В пятницу, 1 мая, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдет дождь.

Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный умеренный, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Максимальная температура воздуха днем составит от +8°С до +13°С. В Казани столбики термометра будут колебаться от +8°С до +10°С. В Набережных Челнах прогнозируется 10—12 градусов выше ноля.