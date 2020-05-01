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В Татарстане ожидается дождь и до +13°С

06:23, 01.05.2020
В Татарстане ожидается дождь и до +13°С
Фото: tatarmeteo.ru

В пятницу, 1 мая, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдет дождь.

Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный умеренный, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Максимальная температура воздуха днем составит от +8°С до +13°С. В Казани столбики термометра будут колебаться от +8°С до +10°С. В Набережных Челнах прогнозируется 10—12 градусов выше ноля.

Общество Татарстан
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