В Татарстане весенняя охота 2020 года запрещена везде

Охотники и ряд СМИ ошибочно растолковали постановление Кабинета министров Республики Татарстан от 29 апреля текущего года №349 «О внесении изменений в отдельные акты Кабинета министров РТ».

В документе сообщается о том, что «установлен запрет весенней охоты в охотничьих угодьях на территории республики, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения».

«Ошибочно понимать, что охота на особо охраняемых природных территориях федерального значения открыта, поскольку полномочия субъектов Российской Федерации в области охоты не распространяются на эти территории. Охота на территории особо охраняемых природных территориях федерального значения запрещена положениями о данных территориях. Таким образом, весенняя охота запрещена на всей территории Республики Татарстан», — пояснил заместитель председателя Государственного комитета РТ по биоресурсам Рамиль Шарафутдинов.