Новости бизнеса

16:09 МСК Все новости
Новости раздела
Бизнес

Бизнес-омбудсмен РФ предложил разрешить бизнесу работать, соблюдая нормы

15:26, 30.04.2020
Бизнес-омбудсмен РФ предложил разрешить бизнесу работать, соблюдая нормы
Фото: kremlin.ru

Бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил президенту России Владимиру Путину разрешить работать большинству организаций и ИП в условиях режима самоизоляции при полном выполнении санитарно-эпидемиологических норм.

«В условиях ограничений сотни тысяч организаций и индивидуальных предпринимателей потеряли возможность осуществлять деятельность, при этом неизвестен временной горизонт ослабления карантинных мер», — отметил Титов.

Он предложил разрешить бизнесу работать, используя при этом успешный опыт регионов.

Помимо этого, бизнес-омбудсмен обратил внимание на то, что не все ИП и организации охвачены мерами поддержки. В связи с этим он предложил оказать помощь всем субъектам предпринимательства, которые столкнулись с падением выручки на 30% и более за март — апрель по сравнению с январем — февралем 2020 года при сохранении занятости на 90% и более, передает «РИА Новости».

БизнесОбществоВласть
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также
Фондовый рынок

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров