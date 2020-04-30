Бизнес-омбудсмен РФ предложил разрешить бизнесу работать, соблюдая нормы

Бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил президенту России Владимиру Путину разрешить работать большинству организаций и ИП в условиях режима самоизоляции при полном выполнении санитарно-эпидемиологических норм.

«В условиях ограничений сотни тысяч организаций и индивидуальных предпринимателей потеряли возможность осуществлять деятельность, при этом неизвестен временной горизонт ослабления карантинных мер», — отметил Титов.

Он предложил разрешить бизнесу работать, используя при этом успешный опыт регионов.

Помимо этого, бизнес-омбудсмен обратил внимание на то, что не все ИП и организации охвачены мерами поддержки. В связи с этим он предложил оказать помощь всем субъектам предпринимательства, которые столкнулись с падением выручки на 30% и более за март — апрель по сравнению с январем — февралем 2020 года при сохранении занятости на 90% и более, передает «РИА Новости».