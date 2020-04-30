Казанский завод «Эгида» завалили фейковыми жалобами из Москвы

Один из крупнейших российских производителей эластичного пенополиуретана — основанная в 1992 году казанская компания «Эгида» — стал жертвой атаки заинтересованных недоброжелателей. С их подачи предприятие, на котором работают более 600 человек, подвергается многочисленным проверкам контрольно-надзорных органов по фейковым жалобам с вымышленными фактами.

Война против татарстанских предпринимателей, развивающих производственный бизнес в России и СНГ почти 30 лет, идет как минимум по двум фронтам. С одной стороны, публикуются негативные статьи о компании, в том числе о якобы загрязнении предприятием окружающей среды. С другой — в контрольно-надзорные органы всех уровней идет рассылка жалоб от фейкстеров, выступающих от имени бдительных активистов и так называемых «местных жителей».

Обвинения в адрес производителя шиты белыми нитками. На проверку оказывается, что указанные в обращениях жители ничего об этих жалобах не знают, не подписывались ни под одной из разосланных петиций, а автор многочисленных жалоб в надзорные органы проживает по несуществующему московскому адресу.



В Росприроднадзоре сообщили: замеры атмосферного воздуха показали, что превышения нормативных значений не допущено. 20 марта этого года было вынесено постановление о прекращении дела об административном правонарушении в отношении ООО «Эгида+» в части нарушения ООО «Эгида+» правил охраны атмосферного воздуха».



Анонимные жалобы под различными предлогами не прекращаются, а сама компания вынуждена вести бой с невидимым противником. Порой жалобы идут и от имени местных жителей, которые в действительности их не подписывали. Тогда им самим приходится идти за защитой в Прокуратуру Кировского района города Казани и требовать разыскать анонимов, указывающих в жалобах их места проживания.

Подробнее об этой истории читайте в материале «Реального времени».

