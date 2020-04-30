Четыре татарстанских вуза вошли в рейтинг RUR за 2020 год

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Российское рейтинговое агентство RUR (Round University Ranking) опубликовало мировой рейтинг университетов за 2020 год. В него вошли четыре вуза из Татарстана.

Среди них лидирует Казанский государственный университет. Он занял 457-е место. Среди российских вузов он стал 13-м.

Далее на 645-й строчке расположился Университет Иннополис. Также он на 25-м месте в России. В рейтинг попали КНГИТУ-КАИ (678-й) и КНИТУ-КХТИ (688-й).

В топ-3 рейтинга вошли Гарвардский университет, Калифорнийский технологический колледж и Имперский колледж Лондона. А первую тройку среди российских университетов открывает МГУ, единственный среди российских попавший в топ-100 университетов мира — 97-е место. Далее следуют МИФИ (121-е) и Томский госуниверситет (139-е).