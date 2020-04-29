У 16 сотрудников RT выявили коронавирус

Телеканал RT стал первой в России компанией, которая проводит скрининг-тесты на антитела к коронавирусу. Сейчас эти тесты проходит в основном медицинский персонал.

Тест показывает, есть ли в крови антитела, которые иммунная система вырабатывает для борьбы с вирусом. По его результатам можно понять, переболел ли человек и есть ли у него иммунитет к коронавирусу, пишет RT.

По данным телеканала, у 16 сотрудников тест на коронавирус оказался положительным. Всего в исследовании приняли участие 162 сотрудника.

Из них 13 человек имеют антитела IgM. Это значит, что обследуемый, скорее всего, недавно заболел. Еще у трех человек выявлены антитела обоих классов — IgM и IgG. Это значит, что обследуемый, скорее всего, находится в активной стадии болезни.

В итоге 16 человек из 162 отправлены в самоизоляцию. У остальных сотрудников отсутствуют антитела обоих классов.

Ранее директор Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины, профессор кафедры генетики Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета Альберт Ризванов в эфире ток-шоу «60 минут» на федеральном канале «Россия 1» рассказал о том, как в Казани разрабатывают тест на антитела к коронавирусу.