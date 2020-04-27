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В Казани с 30 апреля начинают работу шесть садоводческих маршрутов

13:38, 27.04.2020
В Казани с 30 апреля начинают работу шесть садоводческих маршрутов
Фото: realnoevremya.ru

В Казани с 30 апреля возобновляют работу шесть сезонно-садоводческих маршрутов.

Они будут курсировать по наиболее востребованным направлениям: до жилых массивов Станция Дербышки, Дальние Сады, Ново-Шигалеево, Жиркомбинат, садовых обществ «Крутушка» и «Текстильщик». Автобусы будут ходить до 1 ноября, сообщили в мэрии города.

На маршрутах будут курсировать 13 автобусов.

Напомним, для поездки за город необходимо получить СМС-пропуск с выбранной целью 6.

Ранее сообщалось, что в Альметьевске с субботы в городе начнут работать сезонные садоводческие маршруты. Проезд в них будет бесплатным.

ОбществоИнфраструктураБизнесТранспорт Татарстан
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