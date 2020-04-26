Исполнилось 34 года катастрофе на Чернобыльской АЭС

Фото: Скриншот с видео

26 апреля 2020 года исполнилось 34 года со дня крупнейшей катастрофы в истории мировой ядерной энергетики. Взрывное разрушение четвертого энергоблока ЧАЭС (расположена под г. Припять — сегодня Украина), привело к выбросу в окружающую среду огромного количества радиоактивных частиц. В ликвидации последствий аварии на чернобыльской АЭС принимали участие военные, пожарные и специалисты со всего Советского Союза. В том числе из Татарской АССР.

Пандемия коронавируса помешала татарстанским ликвидаторам собраться как всегда в этот день у монумента памяти. Но цветы к подножью памятника все-таки легли. Их от имени всех чернобыльцев возложил заместитель председателя казанского общества ликвидаторов аварии на ЧАЭС Ильгизар Ханнанов.

— Дорогие друзья, ликвидаторы, разрешите от имени городской организации, поздравить всех вас с нашим Днем памяти. К сожалению, через 34 года нам снова всем приходится вспоминать: что такое — дышать через респиратор и лепесток. На следующий год будет наш юбилей — 35 лет. Вот тогда мы все вместе дружно встретимся, и вспомним всех тех, кого с нами нет сегодня. Еще раз поздравляю. Желаю всем здоровья, — обратился он ко всем татарстанским ликвидаторам в коротком видеообращении.