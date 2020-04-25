В Татарстане введена почти треть жилья от годового плана

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

На 24 апреля в Татарстане введено в эксплуатацию 887,1 тысячи кв.м жилья. Это 29,8% от годового плана.

По инвестиционной программе Госжилфонда РТ в органы статистики отчитались по 11 домам на 363 квартиры площадью 20,5 тысячи кв.м (7,5% от плана), рассказал сегодня на совещании министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Фарит Ханифов.

Министр отметил, что в 2020 году Минстрой РТ будет участвовать в реализации 6 национальных проектов — «Демография», «Жилье и городская среда», «Экология», «Образование», «Здравоохранение и Культура». Объем финансирования указанных проектов составит более 15 млрд рублей.