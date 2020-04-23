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В Казани задержали дельца, продававшего партию масок за 150 тысяч рублей

16:37, 23.04.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Казани задержали дельца, продававшего партию масок за 150 тысяч рублей

Полиция Казани задержала 36-летнего местного жителя, пытавшегося продать крупную партию медицинских масок. Он пытался реализовать 4 тысячи масок за 150 тысяч рублей.

Таким образом, цена одной маски составляла 37,5 рубля. Никаких документов на индивидуальные средства защиты у продавца не было, уточняют в оперштабе РТ по борьбе с распространением коронавируса.

В МВД Татарстана уточняют, что в действиях задержанного усматриваются признаки следующих преступлений: предпринимательская деятельность без лицензии и торговля нелицензированными медицинскими изделиями.

ПроисшествияОбществоМедицина Татарстан
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