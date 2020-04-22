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Путин освободил от должности замглавы Следкома РФ Александра Сорочкина

23:20, 22.04.2020
Путин освободил от должности замглавы Следкома РФ Александра Сорочкина
Фото: gvsu.gov.ru

Президент России Владимир Путин освободил от должности заместителя председателя Следственного комитета РФ — руководителя Главного военного следственного управления СК России Александра Сорочкина. Указ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Сорочкин перешел на службу в Следственный комитет РФ после работы в органах государственной безопасности. С 1 декабря 2007 года он назначен заместителем председателя Следственного комитета при прокуратуре РФ — руководителем военного следственного управления. А в 2011 году Сорочкина назначили замглавы СК — руководителем ГВСУ.

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