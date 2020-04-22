В Санкт-Петербурге следователи возбудили уголовное дело за пранк во время дистанционного урока

Следственный комитет по Санкт-Петербургу подозревает пранкера Артура Амаева в срыве дистанционных уроков. Факт нарушения учебного процесса зафиксирован на видео.

По информации СК, 27 марта и 6 апреля в интернете появились записи, как некий человек присоединялся к онлайн-занятиям школьников. О вел себя вызывающе, хамил и срывал учебный процесс. По мнению ведомства, к произошедшему может быть причастен пранкер под псевдонимом Артур Амаев, позиционирующий себя как стримера. При этом на самом канале Амаева данные видео опубликованы не были.

Уголовное дело возбуждено по статье «Неправомерный доступ к компьютерной информации, говорится в сообщении СК.

