В Татарстане перенесут мероприятия на день рождения Ленина

Фото: Роман Хасаев

Празднование 150-летия со дня рождения Владимира Ленина в Татарстане перенесут, предположительно, на ноябрь.

Как сообщает ТАСС, 22 апреля мероприятия ограничатся возложением цветов к музейным памятникам Ленину. Для казанцев, находящихся в условиях самоизоляции, Национальный музей РТ подготовил информацию о Ленине, его казанском периоде жизни, казанских родственниках.

Основные мероприятия, к которым в РТ готовились несколько месяцев, пройдут позже.

Колумнист «Реального времени» Марк Шишкин рассказывает о малоизвестных воспоминаниях журналиста и писателя Николая Шебуева о казанском периоде жизни Ленина.

