Минниханов поручил проработать вопрос оплаты электричества и аренды для бизнеса

Фото: пресс-служба президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов провел онлайн-встречу с представителями бизнеса. Он пообещал проработать ряд мер по поддержке предпринимателей.

В частности, он поручил руководству АО «Татэнергосбыт» предусмотреть возможность оплаты по фактическому потреблению для компаний, которые вынуждены остановить работу в связи с режимом самоизоляции. С такой просьбой обратились представители Castorama.

Также президент РТ заверил представителей X5 Retail Group, что власти предусмотрят норму, по которой бизнес не будут штрафовать в течение 1—2 дней после вступления в силу новых правил и предписаний, передает пресс-служба главы республики.

Глава компании ООО «Квинтэс-Групп» просил о мерах поддержки в виде отсрочки уплаты аренды государственного и муниципального имущества. Минниханов ответил, что вопрос этот сейчас находится в работе.