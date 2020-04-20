В Казани купюры в 500 рублей продают за 200 тысяч и даже 1 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

В Казани коллекционерам предлагают купить купюры номиналом в 100 и 500 рублей. При этом владельцы устанавливают цены в сотни тысяч рублей.

Одно из объявлений предлагает приобрести бракованные 500 рублей. «В кратце браки попадаются очень редко! Самое то для коллекционеров. Торга нет», — пишет автор (орфография сохранена) и указывает цену в 200 тысяч рублей.

А в другом объявлении владелец двух банкнот номиналом в 500 и 100 рублей считает уникальными «красивые номера». За них он просит 1 млн рублей.