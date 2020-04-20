Ученые узнали, когда заболевший COVID-19 больше всего заразен

Пик заразности у заболевших COVID-19 приходился на период от одного до двух дней до начала проявления заболевания, установили китайские ученые.

Ученые брали мазки из носа и горла пациентов, госпитализированных в Восьмую народную больницу Гуанчжоу в Китае в период с 21 января по 14 февраля. В исследовании участвовали 94 пациента, у которых в течение 32 дней с момента появления симптомов брали пробы. Всего было собрано 414 мазков.

Согласно результатам проб, количество генетического материала вируса было максимальным в первый день проявления симптомов, а затем уменьшалось примерно в течение 21 дня.

По мнению ученых, такие результаты указывают на то, что самое сильное распространение вируса заразившимся происходит еще до того момента, как иммунная система включится.

Также ученые обратили внимание на то, что пробы из носа и горла пациентов содержали огромное количество вирусов — примерно в 1000 раз больше, чем у пациентов с ОРВИ. Это отчасти объясняет, почему новый коронавирус так заразен.

Помимо этого, специалисты выяснили, что бессимптомные носители выделяют меньше вирусов, чем больные с признаками инфекции, говорится в журнале Nature Medicine.

Ранее сообщалось, что в России за сутки выявили 4 268 новых случаев заражения коронавирусом в 76 регионах.

