В Казани пресекли проезд 20 тысяч транспортных средств

В рамках мероприятий отрабатываются почти 700 человек, прибывших из Москвы, Санкт-Петербурга, других государств, рассказали во время городского штаба.

Также правоохранительные органы проверили свыше 330 тыс. граждан и более 270 тыс. автомобилей на законность перемещения. В итоге проезд пресечен для 20 тыс. транспортных средств.

В ночь богослужения по случаю Пасхи сотрудники МВД дежурили на 41 объекте, нарушений общественного порядка не выявили. В связи с нарушением режима самоизоляции полицейские составили более 1 тыс. протоколов. Из них на 18 апреля в судах рассмотрели 342 протокола. Трех руководителей привлекли к административной ответственности за нарушение трудового законодательства. Выявлено около 450 нарушений миграционного законодательства. На дорогах Казани в последние дни недели отмечено небольшое снижение машин.