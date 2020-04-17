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В Татарстане прокуратура обяжет мужчину содержать престарелую мать

12:22, 17.04.2020 1
В Татарстане прокуратура обяжет мужчину содержать престарелую мать
Фото: Реальное время

В Аксубаевском районе Татарстана прокуратура обратилась в суд с иском к местному жителю, который отказывается содержать свою престарелую мать.

Ведомство выяснило, что мужчина не оказывает помощи своей 73-летней матери. При этом по закону трудоспособные совершеннолетние дети обязаны содержать своих нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей и заботиться о них, передает пресс-служба прокуратуры РТ.

Исковое заявление находится на рассмотрении.

Общество Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 13:05
    И это полностью государство на граждан переложило.
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