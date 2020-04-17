В Татарстане прокуратура обяжет мужчину содержать престарелую мать

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В Аксубаевском районе Татарстана прокуратура обратилась в суд с иском к местному жителю, который отказывается содержать свою престарелую мать.

Ведомство выяснило, что мужчина не оказывает помощи своей 73-летней матери. При этом по закону трудоспособные совершеннолетние дети обязаны содержать своих нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей и заботиться о них, передает пресс-служба прокуратуры РТ.

Исковое заявление находится на рассмотрении.

