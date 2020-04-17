Суды Татарстана оштрафовали 1 152 нарушителя самоизоляции

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В Татарстане выявлено 5 655 административных нарушений, связанных с нарушением режима самоизоляции. Только по статье 20.6 КоАП РФ («Невыполнение требований норм и правил по предупреждению чрезвычайных ситуаций») составлено 3 644 протокола.



Из этого объема судами пока рассмотрена лишь четвертая часть — 1 629 материалов, В результате 477 граждан получили предупреждения, 1 152 наказаны штрафами. Этими цифрами сегодня на брифинге поделился главный полицейский Татарстана — замглавы МВД по РТ Алексей Соколов, подчеркнув, что деятельность силовиков сейчас носит лишь предупредительный характер.