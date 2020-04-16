СМИ: «Салават Юлаев» не смог выплатить зарплату игрокам за март

Хоккеистам «Салавата Юлаева» задерживают выплаты по заработной плате за март. Об этом сообщило местное СМИ со ссылкой на собственный источник.

В руководстве уфимского клуба отказались комментировать ситуацию, при этом они не стали опровергать данную информацию. По словам генерального директора «Салавата Юлаева» Александра Курносова пока рано говорить о проблемах с финансированием команды.

Издание также сообщает, что остальной персонал клуба зарплату получил в полном объеме.

Напомним, ранее стало известно, что лидер «Салавата Юлаева» Линус Умарк покидает клуб. К тому же еще с несколькими игроками и тренерским штабом до сих пор не продлены контракты.