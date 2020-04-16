Айдар Метшин о коронавирусе: «Как будет складываться ситуация дальше, во многом зависит от нас самих»

Мэр Нижнекамска Айдар Метшин записал видеообращение к жителям года в связи с распространением коронавируса.



«Нам пока удается сдерживать ситуацию. На сегодняшний день в городе и районе нет ни одного подтвержденного случая заражения коронавирусной инфекцией. Как будет складываться ситуация дальше, во многом зависит от нас самих. От соблюдения нами режима самоизоляции. Сегодня мы вынуждены констатировать, что, к сожалению, мы не находим понимания наших жителей», — сказал он.

По его словам, в последние дни все больше людей находятся на улицах, что создает высокие риски распространения вируса.

«В этой связи нами принято решение об усилении мер по режиму самоизоляции, по контролю его исполнения», — отметил Метшин.



Ранее Метшин опроверг очередной фейк о распространении опасной болезни в Нижнекамском районе. Ложная информация о том, что три человека заражены коронавирусом, и о вспышке пневмонии появилась в социальных сетях.