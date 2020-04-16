Новости общества

19:27 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Минобрнауки РФ предположили, что новый учебный год может начаться дистанционно

16:28, 16.04.2020
В Минобрнауки РФ предположили, что новый учебный год может начаться дистанционно
Фото: mon.tatarstan.ru

Минобрнауки РФ рассматривает возможность начала нового учебного года в дистанционном формате. Это связано с ситуацией с распространением коронавируса, сообщил глава министерства Валерий Фальков.

«Мы, конечно, рассматриваем разные сценарные варианты. Не исключаем возможности начала учебного года онлайн», — заявил он в интервью телеканалу «Россия-24» (цитата по ТАСС)

Фальков отметил, что в этом случае главное — обеспечить качественное и полноценное получение знаний.

Ранее министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков сообщил, что большинство вузов России приняли решение проводить летнюю сессию в дистанционном формате.

ОбществоОбразование
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров