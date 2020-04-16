В Минобрнауки РФ предположили, что новый учебный год может начаться дистанционно

Минобрнауки РФ рассматривает возможность начала нового учебного года в дистанционном формате. Это связано с ситуацией с распространением коронавируса, сообщил глава министерства Валерий Фальков.

«Мы, конечно, рассматриваем разные сценарные варианты. Не исключаем возможности начала учебного года онлайн», — заявил он в интервью телеканалу «Россия-24» (цитата по ТАСС)

Фальков отметил, что в этом случае главное — обеспечить качественное и полноценное получение знаний.

Ранее министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков сообщил, что большинство вузов России приняли решение проводить летнюю сессию в дистанционном формате.

