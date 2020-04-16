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Большинство вузов планируют провести летнюю сессию на «удаленке»

15:13, 16.04.2020
Большинство вузов планируют провести летнюю сессию на «удаленке»
Фото: realnoevremya.ru

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков сообщил, что большинство вузов России приняли решение проводить летнюю сессию в дистанционном формате. Это связано с распространением COVID-19.

«По промежуточной аттестации сложностей в основном нет, потому что в летнюю сессию большинство вузов приняли решение о том, что она будет проходить онлайн», — заявил он в эфире телеканала «Россия-24» (цитата по ТАСС).

Ранее сообщалось, что КФУ будет принимать документы на поступление только в электронной форме. Также дистанционно проведут и вступительные испытания, заключат договоры и дистанционно примут оплату за обучение.

ОбществоМедицина
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