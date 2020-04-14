КФУ будет принимать документы на поступление только в электронной форме

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С 20 июня по 10 августа в Казанском федеральном университете пройдет приемная кампания 2020 года. Внутренние вступительные испытания начнутся 19 июля.

Документы будут приниматься в электронной форме через личный кабинет абитуриента в социально-образовательной среде КФУ «Буду студентом». Также доступен сервис по дистанционной сдаче вступительных испытаний (включая творческой и профессиональной направленности), дистанционному заключению договоров, дистанционной оплате обучения.

Первый приказ о зачислении на бюджет будет издан 19 августа, второй приказ — 24 августа, сообщает пресс-служба вуза.

Ранее КФУ отменил плату за проживание в общежитиях.