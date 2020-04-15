За неделю коронавирус довел почти 2,5 тысячи предпринимателей Татарстана до «форс-мажора»

Фото: Инна Серова

Более 4 тысяч предпринимателей обратились в Торгово-промышленную палату Татарстана за последнюю неделю в поисках поддержки в условиях падения бизнеса на фоне мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, сообщил сегодня на заседании Комитета Госсовета Татарстана по экономике, инвестициям и предпринимательству председатель ТПП РТ Шамиль Агеев.

По его словам, порядка 2400 обращений вызваны «фактически форс-мажорной ситуацией».

Ранее «Реальное время» сообщало том, что в связи с пандемией COVID-19 очередную сессию Госсовета РТ планируется провести в дистанционном формате.