Предприниматели Татарстана отмечаются на карте бизнеса, терпящего бедствие

«Яндекс» запустил карту бизнеса, терпящего бедствие. Предприниматели России, несущие убытки, могут отмечаться на карте. Таким образом наглядно можно увидеть, сколько компаний находятся под угрозой разорения.

«С помощью этой карты мы хотим показать масштаб бедствия и обратить внимание властей на проблему гибели малого, среднего, да и крупного бизнеса. Если вам нечем платить зарплату сотрудникам, нечем платить за аренду и по кредитным обязательствам, если вы стоите на грани банкротства — не молчите, расскажите о своей ситуации. Если ваш бизнес уже погиб из-за карантина — заявите об этом», — говорится в сообщении разработчиков проекта.

По данным сервиса, 1 250 предприятий терпят бедствие из-за кризиса. По угрозой увольнения 10 201 человек.