Гузель Яхина о сериале «Зулейха открывает глаза»: сцены убийства коровы и насилия в бане показаны натуралистично

Фото: realnoevremya.ru / Дмитрий Резнов

Писательница Гузель Яхина прокомментировала телеканалу ТНВ сериал «Зулейха открывает глаза», снятый по ее книге и вышедший на экраны в понедельник, 13 апреля. Она назвала фильм достойным и выразила мнение, что в нем найден баланс «между жестоким и светлым».

«Сохранены какие-то важные сцены романа. Скажем вот, как рубят корову топором или сцена насилия в бане, которая тоже сохранена. Это показано достаточно натуралистично, это — оправданный натурализм», — высказала свое мнение автор книги. Она уверена, что эти тяжелые эпизоды уравновешиваются лирическими кадрами с дочерьми, а также лирической песней.

«Почему-то перерешали и стали показывать не по две серии, как планировалось изначально. Мне показалось, что, конечно, лучше, глубже погружаешься в историю если две серии показывают сразу», — отметила Яхина.

Ранее Чулпан Хаматова ответила на критику книги «Зулейха открывает глаза». В то же время зрители уже оставили первые отзывы на стартовавший вчера сериал.