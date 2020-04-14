На заседании Госсовета рассмотрят отчет о работе правительства Татарстана за 2019 год

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Отчет о работе правительства Татарстана за 2019 года будет рассмотрен на ближайшем заседании Госсовета РТ.

По данным пресс-службы парламента, подготовленный отчет правительства направляется для ознакомления депутатам, а затем он обсуждается на заседаниях всех профильных комитетов парламента.

Депутаты уже направили в адрес президента республики 61 вопрос.

Ранее сообщалось, что Госсовет РТ может перейти на удаленный режим работы. Вопрос обсуждался сегодня на заседании Комитета по законности и правопорядку.