На заседании Госсовета рассмотрят отчет о работе правительства Татарстана за 2019 год
Отчет о работе правительства Татарстана за 2019 года будет рассмотрен на ближайшем заседании Госсовета РТ.
По данным пресс-службы парламента, подготовленный отчет правительства направляется для ознакомления депутатам, а затем он обсуждается на заседаниях всех профильных комитетов парламента.
Депутаты уже направили в адрес президента республики 61 вопрос.
Ранее сообщалось, что Госсовет РТ может перейти на удаленный режим работы. Вопрос обсуждался сегодня на заседании Комитета по законности и правопорядку.ОбществоВласть Татарстан
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