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Госсовет РТ может перейти на удаленную работу

12:20, 14.04.2020
Госсовет РТ может перейти на удаленную работу
Фото: gossov.tatarstan.ru

Госсовет РТ может перейти на удаленный режим работы. Вопрос обсуждался сегодня на заседании Комитета по законности и правопорядку.

Как сообщает пресс-служба Госсовета РТ, заседание профильного Комитета впервые прошло в онлайн формате.

«Это первый подобный опыт за всю историю парламента. Согласно Конституции, парламент — постоянно действующий орган государственной власти, должен работать и принимать необходимые решения. Формат интернет-коммуникации позволяет это делать», прокомментировал председатель Комитета по законности и правопорядку Шакир Ягудин.

«Особый порядок работы» предполагает проведение заседаний в режиме видеоконференцсвязи. Решения на таких заседаниях будут приниматься открытым голосованием без использования электронной системы.

Напомним, что число заболевших коронавирусом в Татарстане перевалило за сотню.

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