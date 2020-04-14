Госсовет РТ может перейти на удаленную работу

Госсовет РТ может перейти на удаленный режим работы. Вопрос обсуждался сегодня на заседании Комитета по законности и правопорядку.

Как сообщает пресс-служба Госсовета РТ, заседание профильного Комитета впервые прошло в онлайн формате.

«Это первый подобный опыт за всю историю парламента. Согласно Конституции, парламент — постоянно действующий орган государственной власти, должен работать и принимать необходимые решения. Формат интернет-коммуникации позволяет это делать», прокомментировал председатель Комитета по законности и правопорядку Шакир Ягудин.

«Особый порядок работы» предполагает проведение заседаний в режиме видеоконференцсвязи. Решения на таких заседаниях будут приниматься открытым голосованием без использования электронной системы.



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