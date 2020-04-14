В Башкирии грузовик протаранил легковушку, которая выехала на летней резине в снегопад

Фото: @gibdd_rb

В Башкирии грузовик протаранил «Ладу Гранту», которая выехала на трассу на летней резине в условиях снегопада. В результате скончался водитель легковушки.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД по РБ, авария произошла в Белорецком районе Башкирии около 10 часов утра. На 175 км автодороги Уфа — Инзер — Белорецк столкнулись «Лада Гранта» и встречный грузовик Hino. В результате 57-летний водитель легкового автомобиля скончался на месте.

В причинах ДТП разбираются инспекторы. Однако уже известно, что легковой автомобиль двигался на летней резине в условиях снегопада.

