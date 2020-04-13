В смерти казанского подростка под ЛЭП обвинили энергетика РЖД

Фото: «Реальное время»

Начальника энергоподразделения Юдинской станции ОАО «РЖД» обвиняют в преступной халатности, повлекшей смерть человека. Его дело направлено в суд, сообщил сегодня старший помощник руководителя Следкома по РТ Андрей Шептицкий «Реальному времени».



Следствием установлено, 16 июля 2017 года смертельный разряд тока в Казани получил 13-летний подросток, когда забрался с приятелем на заброшенный автофургон, чтобы поиграть в карты, и случайно задел свисавшие провода высокоплотной линии электропередач. ЧП имело место на территории садоводческого товарищества в Кировском районе Казани.

По версии силовиков, провисание кабелей под напряжением не соответствовало нормативным требованиям и вместо 7 метров от земли — по регламенту, составляло вдвое меньше, а обвиняемый не обеспечил безопасную эксплуатацию ЛЭП.

Энергетик вину не признает.