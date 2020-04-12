Эксперты: в России закроется около 30% автодилеров

Эксперты считают, что в апреле российский авторынок просядет на 65—70%. По итогам режима самоизоляции могут закрыться около 30% автодилеров.

На сегодня дилеры не могут продавать автомобили, в некоторых регионах им разрешили открыться только для того, чтобы возобновить продажу запчастей и проведение сервисных работ.

Компании объявили о переходе на онлайн-работу, но пока она заключается в бронировании автомобилей. Получить свои машины клиенты смогут уже после прекращения карантинного режима в стране, пишет «Российская газета».

Эксперты опрошенные изданием констатируют, что в апреле продажи будут штучными и падение авторынка при оптимальном сценарии составит около 65—70%.

По оценкам ассоциации «Российские автомобильные дилеры», простой в карантинный период угрожает закрытием до 30% дилерских предприятий.