Бизнес-омбудсмен Татарстана предложил расширить перечень отраслей, пострадавших в период пандемии

Бизнес-омбудсмен Татарстана Фарид Абдулганиев в ходе онлайн-совещания с Уполномоченным при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борисом Титовым предложил расширить перечень отраслей, пострадавших в период пандемии коронавируса.

«Напомню, что в третьем чтении Госдума приняла поправки к закону о кредитных каникулах до шести месяцев для предпринимателей. Однако мера поддержки будет распространяться только на те отрасли, что входят в перечень, тогда как субъектов малого и среднего предпринимательства, которых не коснулись ограничения и кризис, уже нет», — отметил Абдулганиев.

Также он рассказал об опасениях, связанных с передвижением крупнейших поставщиков интернет-ретейлеров и доставки из складских центров, так как между регионами стоят службы ГИБДД и военные, а любая задержка доставки продуктов и товаров ведет к срыву сроков поставки заказа, сообщает пресс-служба бизнес-омбудсмена РТ.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил, что малый и средний бизнес получит отсрочки платежей по уже взятым кредитам на 6 месяцев.