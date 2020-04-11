Рэпер из Татарстана Нурминский представил новый клип на песню «А я еду в порш»

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Рэпер Альберт Нурминский из Балтасинского района Татарстана выпустил официальный клип на песню «А я еду в порш». За несколько часов ролик набрал почти 181 тысячу просмотров и занял восьмое место на вкладке «Тренды» на YouTube.



В начале марта исполнитель представил клип на другую свою песню — «Лея», а один из предыдущих роликов Нурминского «Валим» попал в тренды YouTube.

