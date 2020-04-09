СГ «АСКО» продала офис в Челнах за 28 млн рублей

Конкурсный управляющий обанкротившейся Страховой группы «АСКО» объявил о заключении контракта с покупателем. Ему удалось реализовать помещения в Набережных Челнах за 28,4 млн рублей.

Покупателем выступил индивидуальный предприниматель, сообщается в реестре сведений о банкротстве.

Судя по подробностям, речь идет о головном офисе челнинской страховой группы. Проданы помещения на двух этажах дома №24 на проспекте Вахитова. Также в лот входила оргтехника и мебель.

Напомним, что Центробанк отозвал лицензии у «АСКО» в начале февраля 2018 года. На следующий месяц арбитраж Татарстана признал группу банкротом. Регулятор настаивал, что экс-руководство и акционеры компании вывели из нее более 900 млн рублей.

