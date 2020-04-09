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Владелец снизил стоимость центра «Парамарта» до 110 млн рублей

12:29, 09.04.2020
Владелец снизил стоимость центра «Парамарта» до 110 млн рублей
Фото: google.com/maps / скриншот

Здание, в котором располагались ресторан и Центр физического совершенства Paramartha, по-прежнему выставлено на продажу. Однако владелец снизил цену объекта со 150 до 110 млн рублей.

«Возможна продажа объекта с арендатором и без, для размещения представительского офиса, магазина или предприятия сферы услуг», — сообщает автор объявления. Также говорится, что сейчас владелец здания согласовывает договор аренды с «федеральным продуктовым оператором».

Напомним, что о продаже знакового для Казани центра «Парамарта» «Реальное время» писало в октябре 2019 года. Тогда здание выставили за 150 млн рублей.

Недвижимость Татарстан
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