Аграрии Татарстана получат льготное топливо

В этом году аграрии Татарстана получат 140 тыс. тонн льготного дизельного топлива.

Соглашение на поставку заключено с «Татнефтью». Стоимость топлива для аграриев в апреле составит 41,2 тыс. рублей за тонну. Это на 13 % дешевле оптовой цены, которая равна 47,6 тыс. рублей за тонну, и на 11% — оптовой цены заводов.

Топливо для сельхозтоваропроизводителей будет соответствовать европейскому стандарту Евро-5 для дизельного топлива, отметили в пресс-службе Минсельхозпрода РТ.

Прием заявок и заключение договоров уже начались. В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией все документы оформляются в электронной форме на сайте racin.ru.