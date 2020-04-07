Казанская компания заплатила мэрии Перми более 100 тысяч рублей за возвращение медиафасада на ТЦ
Казанское ООО «Цифровая наружная реклама» решило спор с мэрией Перми о размещении медиафасада на ТЦ «Айсберг». Компания сможет вернуть часть фасада, снятого городскими властями в принудительном порядке.
За это предпринимателям пришлось заплатить 111 тысяч рублей, передает «Новый компаньон».
Департамент градостроительства и архитектуры администрации Перми согласовал «Цифровой наружной рекламе» новый колерный паспорт. Теперь компании необходимо заново получить разрешение в департаменте экономики и промышленной политики города.
Конфликт компании и городских властей начался из-за того, что администрация посчитала конструкцию не анонсированным медиафасадом (прозрачная конструкция), а медиаэкраном (непрозрачная).
Судебные прения продолжались два года.
Справка
ООО «Цифровая наружная реклама» зарегистрировано в Казани на улице Чистопольская, 34. Основным видом деятельности компании указана «Деятельность рекламных агентств». Размер уставного капитала составляет 10 000 рублей.
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